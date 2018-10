Semina panico tra le vie del Centro: prima deruba portiere di un hotel, poi tenta furto nel minimarket

Ha seminato il panico tra le strade del Centro tra via Gregoriana e via Sistina, a pochi passi da piazza di Spagna. Prima ha derubato il portiere di un albergo, poi ha minacciato il titolare di un minimarket. La notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno per questo motivo arrestato un cittadino del Senegal, di 30 anni, con precedenti, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, con l'accusa di furto aggravato e rapina.

L'uomo, dopo essersi introdotto all'interno di un hotel di via Gregoriana, ha approfittato della momentanea assenza del portiere ed ha rubato lo smartphone, custodito dietro il bancone delle accettazioni e si è dato alla fuga.

Successivamente, il malfattore si è diretto in via Sistina ed è entrato all'interno di un negozio limitrofo e, dopo aver preso una bottiglia di birra dall'interno di un frigorifero, l'ha impugnata dal collo ed ha minacciato il titolare del negozio per uscire senza pagarla.

I Carabinieri, allertati dal portiere dell’hotel, in transito in via Sistina per le ricerche del 30enne, hanno notato la scena all'interno del minimarket ed hanno bloccato l’uomo mentre stava uscendo. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire il telefono cellullare rubato poco prima che è stato restituito al legittimo proprietario. L'arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.