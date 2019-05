Rubano le grondaie di rame della villetta, in manette due ladri di "oro rosso"

Ladri di "oro rosso" a Labico. Ad essere arrestati dai Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Colleferro, due uomini di 47 e 22 anni, già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti, sorpresi a rubare le grondaie in rame da una villetta isolata nel Comune della provincia sud della Capitale.

Arrivati nei pressi dell’abitazione a bordo di un’auto, i ladri si sono introdotti all’interno della pertinenza esterna e hanno smontato le grondaie in rame, lunghe diversi metri.

I complici le hanno poi piegate e riposte nel bagagliaio dell’autovettura, ma, nel momento di darsi alla fuga, hanno trovato di fronte i Carabinieri che, allertati da alcuni abitanti di zona, sono intervenuti bloccandoli.

I ladri di “oro rosso” sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo, dove il loro arresto è stato convalidato. Il 47enne è stato condannato a due anni di reclusione mentre il 22enne ad un anno e un mese.

I Carabinieri di Labico hanno notificato ai malfattori anche la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio e non potranno far rientro nel comune di Labico, rispettivamente, per tre e due anni.