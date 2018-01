Finito l'incubo dei commercianti di Prati: presa la batteria del Cupolone

Erano l'incubo dei commercianti di Prati. Una vera e propria 'batteria del Cupolone'. L'ultimo colpo, però, gli è costato l'arresto. A finire in manette tre uomini di 37, 46 e 64 anni. Tutti con precedenti. La banda, intorno alle 2 della notte tra il 10 e il 11 gennaio, stava commettendo l'ennesimo colpo, questa volta in una gelateria in via Cola di Rienzo.

A bloccarli i Carabinieri della stazione San Pietro che, allertati, hanno fermato la 'batteria del Cupolone' mentre rubava denaro dalla casa dell'esercizio commerciale, dopo aver divelto la porta d'ingresso del locale. I tre, arrestati, sono stati portati in caserma. Proseguono le indagini per capire se i tre siano stati autori di altri furti avvenuti nel quartiere.