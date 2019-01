Testaccio: furto da 10mila euro al Gay Center, rubate donazioni e raccolte fondi

Furto l'altra notte nella sede del Gay Center in via Zabaglia a Testaccio. A denunciare i fatti è stata l'associazione raccontando come "alcuni ladri sono entrati presso la nostra sede sottraendo donazioni e altri beni, con ingenti danni per almeno 10mila euro". Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e saranno messe a disposizione le immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza.

Il danno è innanzitutto al lavoro svolto dai volontari ogni giorno. "Rubare donazioni e raccolte fondi è un atto vigliacco e senza dignità. Donazioni che servono a svolgere tante attività. Dal sostegno alla casa famiglia Refuge LGBT al servizio di testing HIV e altre IST", si legge in una nota del Gay Center. I soldi dovevano essere depositati in banca.