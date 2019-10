Colpo nella galleria d'arte, uno degli invitati alla mostra ruba opera da 12mila euro

Un'opera d'arte del valore di 12mila euro è stata rubata giovedì sera intorno alle 20.30 dalla galleria d'arte Howtan Space, in Via dell'Arco de' Ginnasi, nel pieno centro di Roma. La scultura, una delle celebri 'teste' dell'artista persiano Howtan Re, bianca e ricoperta di piccoli dadi da gioco, era esposta insieme ad altri manufatti dell'artista in occasione del vernissage di una mostra della fotografa Luigia Greco.

A poche ore dal furto, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno recuperato la scultura rubata, identificando e denunciando il responsabile.

Si tratta di un 61enne romano che confondendosi tra gli invitati ad un vernissage, in corso nello spazio espositivo, ha sottratto una delle teste del famoso artista, riponendola in una sacca e l'ha portata via.

Le indagini dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese, partite subito dopo la denuncia del titolare della galleria, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, analizzando le immagini del sistema videosorveglianza e le testimonianze delle persone presenti hanno consentito di fare terra bruciata intorno al responsabile del furto che messo alle strette ha confessato e restituito l’opera.