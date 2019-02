Acilia: finestrini infranti per poi saccheggiare nelle auto parcheggiate, arrestati

Saccheggiavano nella auto in sosta rompendo i finestrini. Ad Acilia i Carabinieri della Stazione, impegnati in un normale servizio di vigilanza del territorio, hanno sorpreso due uomini intenti ad infrangere il lunotto posteriore di una vettura in sosta riuscendo a bloccarne uno.

L'uomo, un 32enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di una borsa. Le indagini svolte nell’immediatezza dei fatti, hanno consentito di accertare che i due avevano già “ripulito”, con lo stesso modus operandi, altre 3 auto.

Inoltre, nella medesima mattina, il fermato aveva anche tentato di rubare una bottiglia di liquore da un vicino supermercato, aggredendone l’addetto alla sicurezza che lo aveva colto sul fatto. Il malfattore è stato così arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, mentre la refurtiva rinvenuta è stata restituita agli aventi diritto; il complice datosi alla fuga viene attivamente ricercato.