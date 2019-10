Fiori d'arancio a lieto fine, recuperate fedi nuziali rubate dalla banda dei furti su auto

Fiori d'arancio a lieto fine nella Capitale. A salvare il viaggio di nozze di due sposini inglesi sono stati i Carabineiri di Roma che hanno recuperato le loro fedi nuziali. I due anelli erano infatti finiti nelle mani di una banda di ladri specializzata nei furti sulle auto dei turisti in visita nella Città Eterna. In questo ambito i militari dell'Arma hanno restituito bagagli ed effetti personali per decine di migliaia di euro dopo aver recuperato la refurtiva fatta sparire dai predoni a decine di turisti. Fra loro anche i due neosposi, a cui oltre le fedi sono state restituiti i bagagli ed i regali di nozze.

La banda dei furti su auto

A mettere fine agli affari della banda i carabinieri che alle prime luci dell'alba hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal GIP presso il locale Tribunale - nei confronti di 6 indagati ritenuti responsabili, di aver commesso 13 furti su autovettura in poco più di un mese.

Il modus operandi era sistematico e particolarmente rapido: con estrema semplicità aprivano lo sportello dell’auto in sosta rompendo uno dei deflettori ed in pochi secondi portavano via tutti i bagagli presenti, caricandoli sulla propria autovettura pronta per la fuga. Il tutto avveniva spesso in pieno giorno, sia in zone frequentate da molti turisti come Lungotevere e Trastevere, sia nei grandi parcheggi dei commerciali come Parco Leonardo o Parco Da Vinci.

L’operazione ha portato ad un totale di 21 arresti di cui 9 in flagranza di reato. Gli arrestati sono stati associati presso le case circondariali di Regina Coeli e di Rebibbia.