Fidene: ladri rompono vetrina ed entrano in farmacia, cercavano la cassaforte che non c'è

Furto andato male alla farmacia Florio di Fidene, in via dei Radicofani 147, nel cuore del III Municipio di Montesacro. A dare l'allarme, facendo svanire il colpo, intorno alle 5:40 del mattino, sono stati alcuni residenti che avevano sentito dei rumori sospetti provenire dall'esercizio commerciale.

Immediata la chiamata al Numero Unico per le Emergenze e l'arrivo di due volanti. Gli agenti hanno appurato il tentato furto, ascoltato la titolare e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Secondo i primi riscontri sarebbero tre i ladri che hanno colpito dopo aver forzato la saracinesca dell'esercizio commerciale. Mentre uno faceva da palo, gli altri due hanno messo a soqquadro il locale dopo essere entrati rompendo la vetrina.

Qualche farmaco rubato e poco altro. Più danni materiali che refurtiva portata via, come conferma Mariassunta Florio, la titolare, a RomaToday: "Sono stati dentro la farmacia per circa 5 minuti. Cercavano una cassaforte che, però, non c'è mai stata qui. Sembravano comunque organizzati. Sentendo le voci del quartiere pare abbiano colpito anche in altri negozi nei giorni scorsi".

Nel 2016 la farmacia fu teatro di una rapina violenta con un ladro che, armato di pistola, minaccio il figlio della signora Mariassunta. Ci furono spari e due feriti (qui la notizia). "Fortunatamente dopo quell'episodio l'ondata di furti è cessata. All'epoca dei fatti eravamo bersagliati, ne avevamo fino a quattro rapine in un mese". Poi l'installazione delle telecamere di sorveglianza e l'attenzione mediatica dopo la sparatoria allontanarono i malviventi. Fino ad oggi.