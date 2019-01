Ostia: ruba prodotti farmaceutici e scappa, preso dopo inseguimento

E' entrato in una farmacia di via delle Azzorre, ha rubato farmaci ed è scappato. Ad Ostia, un 49enne, con precedenti e già sorvegliato speciale per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai Carabinieri.

L'uomo, dopo essere entrato in una farmacia, ha iniziato a girare per i locali occultando nel proprio giaccone numerosi prodotti esposti. Il malvivente, scoperto dal titolare, è subito scappato a piedi allontanandosi per le vie limitrofe.

Il pronto intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Ostia, nel frattempo allertata dalla Centrale Operativa, ha consentito brevemente di intercettare e arrestare il ladro poco distante. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e dovrà rispondere del reato di furto, mentre la refurtiva del valore di circa 300 euro è stata interamente recuperata e restituita alla farmacia.