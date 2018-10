Banda del buco all'opera a Bravetta: rubati i medicinali della farmacia

Banda del buco all'opera a Bravetta. Ad essere presa di mira la farmacia di via Camillo Serafini. E' stato il titolare della Lorpharma, il dottor Saverio Mozzetti, a scoprire la mattina di lunedì 8 ottobre il furto una volta alzate le serrande per l'apertura dell'esercizio commerciale. Allertata la sala operativa Nue 112 sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Bravetta.

Furto alla farmacia Mozzetti a Bravetta

Intervenuti sul posto i militari dell'Arma hanno accertato l'avvenuto furto. Secondo quanto riscontrato la banda è entrata nella farmacia di via Serafini dopo aver praticato un buco in un muro perimetrale di un garage condominiale attiguo ai locali poi svaligiati. Messo a segno il colpo nel corso della notte i ladri hanno poi fatto perdere le proprie tracce.

Ladri alla farmacia di via Camillo Serafini

Ancora da accertare a quanto ammonta la somma dei farmaci derubati. Un furto comunque ingente, con l'esercizio commerciale che all'apertura era impossibitato a servire i propri clienti proprio per la penuria di medicinali. Ascoltato il titolare, i carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza sia della farmacia che dei negozi adiacenti a caccia di elementi utili a risalire alla banda. Sul posto per i rilievi scientifici i militari dell'Arma della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di via In Selci.