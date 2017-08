Via del Corso: ruba estintore da un bancomat e danneggia un furgone, fermato

Ha rubato un estintore nell’area bancomat di un istituto di credito e poi lo ha usato per danneggiare un furgone. A dare in escandescenza alle prime luci di sabato 12 agosto un cittadino afgano di 33 anni, poi arrestato dagli agenti di polizia. I fatti poco dopo le 5:00 del mattino in via del Corso.

Furto dell'estintore

In particolare il 33enne, dopo aver depredato il dispositivo antincendio dell'istiuto di credito della via del Centro Storico, ha iniziato a danneggiare il mezzo che si trovava in sosta nelle vicinanze del furto. Una scena che non ha lasciato indifferenti i passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Aggrediti i poliziotti

Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato Trevi Campo Marzio. Qui gli agenti l'hanno bloccato e fermato ma mentre stavano procedendo all'identificazione sono stati aggrediti. L'uomo è stato arrestato per furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.