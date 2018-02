Manomettono cabina elettrica e rubano energia per 50mila euro

Furto di energia per 50mila euro. A scoprire l'ammanco i carabinieri della Stazione Roma Fiumicino, con la preziosa collaborazione del personale specializzato della società Enel, che hanno identificato e arrestato 6 persone, denunciandone un’altra in stato di libertà, tutte con l’accusa di furto aggravato.

Furto di energia al Faro di Fiumicino

L’attività è scaturita a seguito della scoperta, da parte dei militari , della manomissione di una cabina elettrica della società erogatrice di energia elettrica posizionata nella zona del Faro di Fiumicino. I responsabili degli allacci abusivi – 3 cittadini italiani e 3 cittadini romeni residenti tra via Grave di Papadopoli e via Mario Grecchi ,che non sono risultati titolari di alcun contratto per l’erogazione di elettricità – erano riusciti acollegare il ripartitore della cabina in strada in modo da rifornire gratuitamente le proprie abitazioni

Energia per 50mila euro

Al termine degli accertamenti è stato calcolato un danno complessivo stimato dai tecnici di circa 50.000 euro. I 6 responsabili sono stati posti agli arresti domiciliari.