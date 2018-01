Abusivi in azione: rubano energia elettrica dalla chiesa

Rubavano energia elettrica da una chiesa. I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato, per questo motivo, 2 romeni. In manette sono finiti un 44enne ed un 32enne, entrambi gravati da precedenti penali.

Nel corso dell'attività i militari hanno accertato che i predetti avevano realizzato un allaccio abusivo al contatore dell'utenza della vicina Chiesa Ortodossa, ponendo peraltro in serio pericolo l’incolumità propria e di tutti i fruitori dell’impianto.

Il contatore è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso e per valutare il danno economico causato, che è stato preliminarmente stimato in mille euro circa.