Manomette il contatore di casa e ruba settemila euro di energia elettrica

Energia elettrica gratis in casa. A manomettere i contattori dell'elettricità un uomo di 53 anni di Civitavecchia, poi arrestato dai carabinieri della locale compagnia nell'ambito dell'intensificazione dei controlli di prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio. L'uomo dovrà rispondere per furto di energia elettrica.

Furto energia elettrica a Civitavecchia

In particolare i Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Porto nell’ambito di mirato controllo svolto con il supporto di personale tecnico, della società Enel, hanno accertato che il 53enne, aveva manomesso il contatore dell’utenza della propria abitazione, realizzando un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica pubblica, falsando la registrazione dell’effettivo consumo.

Furto elettricita per 7000 euro

Il contatore è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso e per valutare il danno economico causato che, al momento, è stato stimato in circa 7000 euro. L’uomo, al termine degli accertamenti è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria in attesa della celebrazione del rito direttissimo.