Ladri senza scrupoli rubano elettrocardiografo dall'ospedale

Ladri senza scrupoli all'ospedale Padre Pio di Bracciano dove un elettrocardiografo è stato rubato dal pronto soccorso del nosocomio del Comune lacustre.

Per la precisione il macchinario si trovava in una stanza esterna al pronto soccorso. Il direttore sanitario ospedaliero Carbone ha proceduto a sporgere regolare denuncia e ha già richiesto l'acquisizione delle immagini della telecamera ma non si è certi di riuscire a capire come è avvenuto il furto.

"Un furto vile, che colpisce il cuore dell'ospedale, quello dell'emergenza. Rubare un macchinario per i propri interessi ci indigna profondamente" ha dichiarato il direttore generale della Asl Roma 4 Quintavalle.