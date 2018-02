Centro: ruba l'incasso dell'edicola, ladro fermato dal proprietario e dai passanti

Pensava di averla fatta franca un ladro che aveva appena saccheggiato l'incasso di una edicola in Largo Arenula, non aveva però fatto i conti con il proprietario e alcuni passanti. E' successo nel pomeriggio di oggi quando, approfittando del momentaneo allontanamento del gestore, un 40enne di nazionalità eritrea si è introdotto dietro le casse, arraffando dal cassetto l'incasso della giornata.

Accortosi di quanto stava accadendo il proprietario ha chiamato aiuto, cercando di bloccare il ladro assieme ad altri cittadini intervenuti: la pattuglia della Polizia Locale del i Gruppo Centro, di passaggio nell'area, ha visto il trambusto ed è intervenuta bloccando l'uomo, che aveva addosso le banconote appena rubate per circa 400 euro.



Arrestato con l'accusa di furto, il giovane è stato condotto presso il centro di fotosegnalamento ed identificato. Risultato tossicodipendente e già conosciuto dalle Forze dell'Ordine per precedenti specifici, l'uomo passerà la notte in cella fino al processo per direttissima, che si terrà domattina.