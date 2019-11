Ladro forza la colonnina self service del distributore con un'asta in metallo

Lo hanno visto mentre forzava la colonnina del distributore self service di carburante. A notare il malvivente gli agenti di polizia in transito in quel momento sulla via Tuscolana, nella zona di Arco di Travertino. Fermato il ladro lo stesso è stato poi arrestato.

I fatti intorno all'1:30 della notte fra il 14 ed il 15 novembre quando una 'pantera' delle Volanti della caserma di via Guido Reni, che da via delle Cave procedeva verso via Arco di Travertino, direzione fuori Roma, ha visto un uomo forzare la colonnina del distributore Ip che si trova al civico 560 della strada consolare.

I poliziotti lo raggiungono e bloccano il ladro prima che riesca a scappare. Trovato in posseso di una torcia ed di un'asta di metallo ricurva in una delle due sommità, l'uomo aveva provato a nascondere il viso alle telecamere indossando un copricapo.

Danneggiata la colonnina del distributore, il ladro è stato poi indentificato in un cittadino romeno di 43 anni. Senza fissa dimora il malvivente è risultato avere precedenti specifici per analoghi furti, nel luglio del 2018 a Caserta e nel settembre dello stesso anno a Savona.

Giudicato con rito direttissimo nelle aule del Tribunale di piazzale Clodio il 43enne è stato arrestato per tentato furto aggravato ed associato nel carcere romano di Regina Coeli.