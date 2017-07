Ruba scontrino della mancata erogazione di benzina e aggredisce automobilista che lo insegue

Uno scontrino indicante la mancata erogazione del carburante, valore 50 euro. A tentare il singolare furto un cittadino del Bangladesh di 38 anni, arrestato poi dai carab‌inieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante. L’uomo, nella Capitale senza fissa dimora, si trovava nei pressi di un distributore automatico di benzina in via Appia Nuova quando è giunto un cittadino sud coreano di 35 anni, inizialmente deciso a fare rifornimento alla sua auto, che ha inserito nella colonnina del self service una banconota da 50 euro.

Furto al distributore dell via Appia Nuova

L’automobilista, dopo alcuni istanti, ci ha ripensato ed ha digitato la richiesta di emissione dello scontrino indicante la mancata erogazione del carburante per la somma di denaro inserita. A quel punto, il cittadino del Bangladesh, distratto il conducente del veicolo, ha afferrato lo scontrino appena fuoriuscito dalla colonnina e ha tentato di scappare.

Automobilista aggredito

Inseguito per qualche decina di metri, il ladro ha anche colpito l’automobilista ma la scena è stata notata dalla pattuglia di Carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante, subito intervenuta per bloccare il 38enne. Il "prezioso scontrino" è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre il cittadino del Bangladesh è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e portato in caserma, dove attenderà di essere messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.