Entra da Eataly e ruba 1600 euro di bottarga pregiata: preso ladro gourmet

E' entrato da Eataly, in piazzale 12 Ottobre 1492 nel quartiere Ostiense, per fare razzia di bottarga pregiata. E' successo nel pomeriggio del 27 gennaio, ma a sorprendere il ladro gourmet (un moldavo di 35 anni) è stato un addetto della vigilanza interna che lo ha visto mentre nascondeva nella borsa confezioni per un valore totale di 1600 euro.

Il ladro 35enne, per guadagnarsi la fuga, ha anche spintonato il vigilente ma è stato bloccato dai carabinieri di San Paolo giunti sul posto in quel frangente, e arrestato per rapina.