Ostia, maxi furto da Cicli Petta: rubate 60 bici in tre minuti. Colpo da 100mila euro

Maxi furto nella notta ad Ostia, nel negozio specializzato Cicli Petta, in via delle Azzorre. I ladri hanno spaccato la vetrina portandosi via in appena tre minuti circa 60 bici, per un valore, secondo i titolari, quantificabile in circa 100 mila euro.

Il colpo è avvenuto alle 5 di venerdì 25 ottobre. I ladri dopo aver rubato le bici sono saliti su un furgone, e poi fuggiti. Sul posto i carabinieri di Ostia che indagano sul caso.