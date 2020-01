Ruba una borsa al circo e finisce tra le braccia del 'domatore di leoni': preso ladro 15enne

E' riuscito ad intrufolarsi all'interno di un campo di un circo in via di Torrevecchia e, dopo aver raggiunto un modulo abitativo, è riuscito a rubare una borsa. A finire in manette un 15enne originario dalla provincia di Teramo, già con precedenti, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato.

A bloccare il baby ladro è stato il 'domatore di leoni', artista del circo, marito della donna vittima del furto, sua assistente nel numero con i grandi felini.

L'artista una volta fermato il ladro minorenne ha subito allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Recuperata la refurtiva, i militari lo hanno accompagnato in caserma e successivamente lo hanno associato presso il centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli, dovrà rispondere del reato di furto aggravato.