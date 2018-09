Furto nella notte al Cimitero Laurentino: rubate attrezzature

Furto nella notte al Cimitero Laurentino. Dopo l'incendio di domenica sera, che ha danneggiato il Centro di raccolta di via Palmiro Togliatti (qui il video), e la profanazione della tomba della mamma di Enrico Montesano al Verano, denunciata dall'attore, un nuovo episodio.

Questa notte alcuni ignoti hanno fatto irruzione presso gli uffici amministrativi del Cimitero Laurentino, tra cui quelli destinati alle pratiche di esumazione e di illuminazione votiva. Sono state trafugate attrezzature, tra cui un trapano, soffioni, decespugliatori e rastrelli, per le attività di manutenzione, custodite presso depositi adiacenti.

Ad accorgersi del furto il custode che, alle 6:45, ha allertato la Polizia di Stato, che ha transennato l'area interessata per le indagini del caso. Le tombe non sono state profanate. La stima dei danni è tuttora in corso.

"Nonostante l'atto vandalico, il Cimitero Laurentino è comunque regolarmente aperto al pubblico. A tutela della collettività, per la quale Ama è costantemente impegnata, sono regolarmente attivi tutti i consueti servizi di accoglienza dei cittadini, compresi quindi quelli per le pratiche amministrative per le esumazioni e le illuminazioni votive. - si legge in una nota di Ama - Una volta terminati gli accertamenti da parte della Polizia di Stato, i responsabili di Ama – Cimiteri Capitolini provvederanno a sporgere regolare denuncia contro ignoti alle Forze dell’Ordine".