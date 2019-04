Casal Palocco: saccheggiata villa, rubati i cimeli del colonnello Bernacca

Sono entrati mentre tutti dormivano. Hanno saccheggiato la villa rubando anche targhe e medaglie. Succede a Casal Palocco dove i malviventi hanno ripulito la casa del figlio di Edmondo Bernacca, il colonnello che negli anni 60 ha portato il meteo nelle case degli italiani con le sue prevenzioni in tv.



A raccontare la disavventura è il figlio Paolo, con una foto sui social. Era lui in casa con la moglie e suo figlio. La maggior parte dei cimeli del colonnello Bernacca si trovano in un museo in Toscana, in casa la famiglia teneva qualche ricordo. Medaglia e targhe ora sparite. Il furto, avvenuto tra martedì e mercoledì notte, è stato denunciato ai Carabinieri che indagano sul fatto.