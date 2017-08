Turista derubata dello zaino in chiesa mentre riceve l'Eucarestia

Derubata della borsa mentre riceveva l'Eucarestia. L'amara sorpresa nella mattinata di ieri in una parrocchia del Centro Storico. Qui due ladri sono entrati in chiesa durante la celebrazione della messa ed, al momento propizio, quando una giovane studentessa si è allontanata dal suo posto per ricevere la Comunione le hanno rubato lo zaino, lasciato incustodito.

Derubata in chiesa mentre prende l'Eucarestia

I malviventi, quando i fedeli si sono alzati per avvicinarsi all’altare, hanno puntato lo zaino e lo hanno prelevato rapidamente, per poi fuggire a piedi. I due complici, cittadini cubani di 45 e 63 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto mentre tentavano di allontanarsi dalla chiesa di Santa Maria della Vittoria, in via XX Settembre.

Refurtiva restituita alla turista

I Carabinieri sono intervenuti a seguito della richiesta della vittima, una 19enne della Corea del Sud, residente a Perugia per studio, rimasta incredula quando ha notato che il suo zaino, poggiato sulla panca, era sparito. Recuperata anche la refurtiva, riconsegnata alla studentessa. I due arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.