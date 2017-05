Un metro per rubare nella cassetta delle offerte della chiesa Madonna del Pozzo

Un metro metallico allungabile con alla punta del nastro adesivo. Così un ladro ha saccheggiato la cassetta delle offertedella chiesa Madonna del Pozzo in via del Mortaro, nel cuore della Capitale. Il ladro, 45enne romano, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto.

E’ accaduto ieri pomeriggio, quando i Carabinieri hanno riconosciuto l’uomo, già noto per i suoi precedenti, che si aggirava con fare sospetto davanti l’ingresso della chiesa.

Quando il 45enne è entrato all’interno, i Carabinieri lo hanno seguito fin dentro la navata e lo hanno pizzicato sul fatto. Il malvivente era intento a recuperare il denaro dalla cassetta delle offerte, posta sotto l’altare.

I militari lo hanno bloccato e hanno recuperato il denaro che aveva già asportato, riconsegnandolo al parroco. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere del reato di furto aggravato.