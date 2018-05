Via le placche antitaccheggio per tentare il furto: in quattro traditi dalle telecamere

Sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre danneggiavano le placche antitaccheggio. Poi nascondevano la merce in alcune borse nel tentativo di rubarla. E' accaduto venerdì sera, intorno alle 21.50, in un centro commerciale di Roma nord. Quattro persone, due uomini e due donne, di età compresa tra i 19 e i 25 anni, tutti di origini romene, sono così stati bloccati all'uscita della Polizia di Stato del Reparto Volanti e arrestati per furto aggravato in concorso.