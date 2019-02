Tor Sapienza, ladri entrano nel centro anziani: un vetro rotto e locali a soqquadro

Ignoti hanno fatto irruzione nel centro anziani di viale Giorgio Morandi. Ieri in serata, verso le 23 e 30, si sono intrufolati nei locali spaccando il vetro della finestra di un ripostiglio. Non hanno prelevato niente, solo messo a soqquadro le stanze. A notare i fatti e a chiamare i Carabinieri una residente del comitato di quartiere.

Immediata la denuncia alle forze dell'ordine sporta in caserma dal presidente del cdq Elvio Macario. Che da tempo denuncia le difficoltà di convivenza con il gruppo di occupanti che abitano i box commerciali dismessi proprio davanti al centro anziani. "Le persone hanno timore a frequentare il centro per la continua presenza di rom che abitano nello steccato. Testimoni li hanno notati ieri sera". Penseranno gli investigatori a risalire ai responsabili. Sul plesso non sono presenti telecamere di videosorveglianza.