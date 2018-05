Aggredita e rapinata del telefono, scippatore fermato da carabiniere libero dal servizio

A tutti noi sarà capitato di camminare a capo chino, scrivendo un messaggio al cellulare, completamente e pericolosamente estraniati dal mondo circostante e da tutto ciò che potrebbe accadere, probabilmente di non positivo. Difficilmente abbasserà di nuovo la guardia una giovane ragazza indiana, vittima dell’aggressione di un 29enne ghanese, deciso a rubarle il telefonino di ultima generazione, dal valore di circa mille euro, dopo averla colpita violentemente alle spalle.

Rapinata del cellulare in via Vicenza

Il fatto è accaduto ieri in via Vicenza, ma non è sfuggito allo sguardo di un carabiniere libero dal servizio, il quale, dopo aver chiesto aiuto alla centrale operativa, ha inseguito e bloccato il ladro, rivelatosi già noto alle forze dell’ordine, disoccupato e senza fissa dimora. La seguente perquisizione ha permesso di ritrovare il cellulare rubato, che il malvivente, prima di essere portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo, aveva occultato all’interno degli slip. La 20enne indiana, intanto, veniva accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso.