Rubano telefono dal cruscotto dell'auto Ncc

Furto con destrezza a piazza Venezia dove i carabinieri hanno arrestato due ladri. In particolare i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante hanno sorpreso due cittadini algerini di 31 e 45 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che, approfittando della distrazione di un’autista NCC (Noleggio Con Conducente), gli hanno rubato il telefono cellulare in lasciato in auto.

Ladri arrestati a piazza Venezia

L’uomo è riuscito a dare l’allarme ed alcuni dettagli dei due stranieri ad una pattuglia dei Carabinieri in transito. Pochi istanti dopo i due ladri sono stati fermati e trovati on il cellulare rubato. I due sono stati arrestati e portati in caserma e la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima.