Colle Oppio, ruba cellulare e abbonamento Atac: 21enne preso dai vigili

E' stato fermato dopo che aveva commsso una serie di furti. L'ultimo, quella nella zona del Colle Oppio, gli è però costato caro. Ad finire in manette un 21enne italiano arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Il giovane stato accusato di furto con strappo di un telefono cellulare, sottratto di mano ad una cinese di 46 anni, mentre passeggiava in compagnia di alcuni connazionali.

L'episodio risale al tardo pomeriggio di ieri: il 21 enne è stato stato individuato da un passante che, dopo aver assistito alla scena e seguito il ragazzo, ha provveduto ad allertare la pattuglia del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) che si trovava nell'area del parco.

Il responsabile, riconosciuto e denunciato dalla vittima del furto, è stato accompagnato presso gli uffici fotosegnalamento di via della Consolazione per le procedure di identificazione, in quanto privo di documenti.

Oltre al bene sottratto, restituito alla cittadina cinese, sono stati trovati in suo possesso un abbonamento Atac, intestato a una donna, ed alcune banconote da 50 euro che, da ulteriori accertamenti eseguiti dagli operanti, sono risultati essere proventi di un altro furto commesso il giorno precedente ai danni di una signora residente nel quartiere di Centocelle, la quale aveva sporto relativa denuncia per esserle stata sottratta la borsa. L'uomo è stato pertanto arrestato con l'accusa di furto con strappo.