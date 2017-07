Pigneto: ruba cellulare ad una donna sul bus e tenta la fuga, arrestato

Prima lo scippo sul bus poi il tentativo di fuga a piedi per le strade del Pigneto. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri quando gli agenti dei commissariati di Porta Maggiore e San Lorenzo sono intervenuti in via Fortebraccio, su segnalazione della sala operativa, per un furto con strappo ai danni di una cittadina romena.

Scippo sul bus al Pigneto

Un uomo, mentre si trovava su un autobus di linea, ha strappato dalle mani della donna il cellulare, per poi darsi alla fuga. Identificato dagli agenti, dopo una breve battuta in zona il responsabile, un 27enne del Senegal. L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di furto con strappo.

Spaccio in via del Tritone

Sempre nella giornata di ieri, ma in serata, i poliziotti del commissariato Trevi, durante un servizio di controllo del territorio in via del Tritone, hanno proceduto all’arresto di un 35enne del Mali, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Nella circostanza, l’uomo è stato sorpreso in flagranza mentre vendeva la marijuana in suo possesso, già suddivisa in dosi.