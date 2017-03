Ruba smartphone a turista sul bus 87 e lo nasconde negli slip

Ancora un furto a bordo degli autobus a Roma. Questa vola lo scenario è quello della linea 87. A farne le spese un turista scippato del proprio cellulare. Il ladro, un senegalese 36enne, gli aveva infatti rubato uno smartphone per poi nasconderlo negli slip.

Uno straragemma che non è servito per sfuggire all'arresto. Il ladro è stato infatti arrestato per furto aggravato da una pattuglia appiedata della Questura di Roma.

E sempre un cellulare di ultima generazione il bottino di tre colombiani, due uomini ed una donna, arrestati in un centro commerciale a Cinecittà dagli agenti del commissariato Tuscolano.