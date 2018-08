Colpo nella casa di Alessandro Gassmann: rubati gioielli e i premi di papà Vittorio

I ladri hanno saccheggiato la casa romana di Alessandro Gassmann in via dei Coronari, in pieno centro. Secondo le ricostruzioni il furto sarebbe avvenuto tra la notte del 15 agosto e la mattina del 16. Ad accorgersi dell'ammanco, infatti, è stata la domestica che, giovedì mattina, ha allertato le forze dell'ordine.

I rilievi della Polizia, accorsa sul posto, hanno permesso di accertare il furto. Secondo i primi riscontri i ladri, un gruppo organizzato, ha rubato monili in oro, gioielli, abiti di marca e, soprattutto, i riconoscimenti conseguiti da Alessandro ed i premi vinti da papà Vittorio Gassmann nell'arco della sua gloriosa carriera.

Un bottino cospicuo ancora da quantificare in termini economici ma che, almeno sul piano affettivo, è considerevole per Alessandro Gassmann. L'attore romano, in questi giorni d'agosto, era fuori città per le vacanze. Quello di via dei Coronari è solo uno dei tanti furti avvenuti nelle abitazioni in questi giorni con i ladri che, approfittando dei giorni di festa, si mettono al lavoro cercando di razziare qualsiasi cosa possa capitargli a tiro.