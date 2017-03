Sapienza: ruba sedia a rotelle ad un disabile per scorazzare all'università, denunciato

Girava per la facoltà di Lettere e Filosofia a La Sapienza a bordo di una carrozzina per disabili. 26 anni, romano, e senza problemi fisici, è stato denunciato per furto aggravato dagli agenti della Polizia di Stato. Uno studente disabile, dopo aver lasciato la sua carrozzina elettrica, davanti al centro sportivo universitario, era entrato in palestra, aiutato da alcuni istruttori ed amici.

FURTO DELLA CARROZZINA - All’uscita però, non ha più trovato il suo mezzo di trasporto, strumento peraltro fondamentale per muoversi autonomamente; accertato che non si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto, il giovane ha chiesto aiuto agli amici ed agli istruttori del centro sportivo, i quali si sono immediatamente attivati cercando la carrozzina. Nel frattempo gli agenti del commissariato Università, diretti da Mario Spaziani, insieme al alcune guardie giurate de la Sapienza, hanno notato un ragazzo, aggirarsi tranquillamente a bordo di una carrozzina per disabili dentro la Facoltà di Lettere.

DENUNCIATO PER FURTO AGGRAVATO - Riconoscendo il soggetto, e soprattutto avendo la certezza che non aveva mai avuto problemi fisici tali da giustificare l’utilizzo di quel mezzo di trasporto, lo hanno fermato chiedendo spiegazioni. E’ subito apparso evidente quanto accaduto, ovvero che aveva poco prima trafugato la carrozzina dello studente disabile nei pressi della città universitaria. Dopo aver restituito alla vittima il suo mezzo, i poliziotti hanno accompagnato il responsabile negli uffici di polizia; senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, il 26enne è stato denunciato per furto aggravato.