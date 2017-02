Appio: ruba materiale dal cantiere edile, in manette 56enne

Predone in un cantiere edile in zona Appio-Latino. A fermarlo gli agenti del Reaparto Volanti intervenuti la notte scorsa dopo aver notato uno strano "movimento". Un uomo, infatti, dopo aver parcheggiato un furgone nei pressi della ferrovia, proprio in prossimità di una ditta di materiale edile, è stato sorpreso mentre caricava dei sacchi pieni di attrezzature sul proprio mezzo di trasporto. I poliziotti, insospettiti, hanno deciso di procedere ad un controllo.

14 SACCHI DI PLASTICA - L’uomo, identificato per un 56enne, nato in Polonia, si è da subito dimostrato molto nervoso. Infatti, nascosti all’interno del veicolo, gli agenti della Polizia di Stato, hanno rinvenuto 14 sacchi in plastica azzurra.

LA REFURTIVA - Al loro interno è stato ritrovato diverso materiale edile: colla in polvere, stucco, cemento, profilati in metallo per cartongesso, rocchetti di filo di ferro oltre a circa 200 pezzi tra chiavi inglesi, cacciaviti, pinze, taglierini e altri arnesi da lavoro. Il fermato, successivamente è stato accompagnato negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito ed arrestato per furto aggravato, mentre il furgone è stato sequestrato.