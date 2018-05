Furto compattatore Ama, il camion rubato ritrovato a Marconi dai carabinieri

Oltre 24 ore di apprensione. E' stato ritrovato questa mattina alle 7:00 il compattatore Ama rubato la sera del 30 aprile in viale del Campo Boario. Il camion dell'Azienda Municipalizzata Romana è stato individuato dai carabinieri della Stazione Porta Portese in via dei Prati dei Papa, zona Marconi. Con il finestrino rotto all'interno del camion non vi era nessuno.

Trovato compattatore Ama rubato a Roma

Fermo in sosta regolare nella strada compresa fra viale Guglielmo Marconi e via Oderisi da Gubbio, sul posto per svolgere accertamenti tesi a risalire agli autori del furto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di via in Selci. Da accertare il motivo per il quale fosse stato rubato, al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.

Rubato camion Ama alle Terme di Caracalla

La notizia del furto del camion dell'Ama, avvenuta nell'area compresa fra le Terme di Caracalla e la Piramide Cestia, si era diffusa rapidamente fra l'opinione pubblica e sui social media, con l'attivazione di tutte le misure di sicurezza antiterrorsimo da parte delle forze dell'ordine. A creare apprensione la data ravvicinata fra il furto del compattatore (la sera del 30 aprile) e l'inizio del Concertone del Primo Maggio di piazza San Giovanni, conclusosi alla fine con una grande partecipazione di pubblico e nessun particolare problema di ordine pubblico.