Guidonia: ladri in azione nei box auto vicino le Poste, due arresti

Ladri in azione nei box auto adiacenti alle Poste di Guidonia dove i carabinieri della locale Tenenza, coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri di Tivoli, al termine di mirata attività volta alla repressione di reati predatori, hanno arrestato un 43enne e un 36enne, entrambi romani e con precedenti, sorpresi mentre tentavano di forzare un garage in via Francesco Gabelli, a Guidonia centro.

BOX SCASSINATO - Fermati e controllati, i due malviventi sono stati trovati in possesso di attrezzi atti allo scasso, passamontagna e guanti. I Carabinieri hanno anche riscontrato evidenti segni di scasso all’ingresso del box. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso.