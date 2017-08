Ruba dieci bottiglie di vodka in un supermercato del Centro: arrestato

Approviggionarsi di alcolici ma senza pagare. Questo l'obiettivo di un uomo romano arrestato però dalle forze dell'ordine. I fatti sono avvenuti poco dopo le 13:00 di ieri 12 agosto in corso Vittorio Emanuele II, in Centro. L'uomo, 50enne, si è recato all'interno di un supermercato e ha fatto razzìa di bottiglie di vodka. E' riuscito a prenderne dieci e ha superato le casse senza pagare. Ma mentre cercava di allontanarsi è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della polizia del reparto volanti. Per il ladro, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti di polizia, sono scattate le manette per furto aggravato.