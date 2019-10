Termini: esce dall'auto per telefonare e trova il ladro dentro la vettura

Una telefonata fuori dall'auto, proprio in questo attimo di distrazione un ladro le ha però aperto lo sportello dell'auto nel tentativo di rubarle la borsa. E' accaduto in via Marsala, a Termini. Sono stati poi gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale ad arrestare un cittadino algerino, responsabile del reato di tentato furto aggravato, commesso con destrezza e su cose esposte alla pubblica fede.

Nello specifico, i poliziotti hanno notato un soggetto che aveva rivolto la propria attenzione verso un’autovettura in sosta la cui conducente era al di fuori del veicolo intenta a telefonare. Lo stesso, approfittando della distrazione della parte lesa, dopo aver aperto lo sportello posteriore lato guida, si è introdotto all’interno dell’abitacolo tentando di prelevare una borsa appoggiata sui sedili posteriori.

La proprietaria, che nel contempo aveva concluso la telefonata, avvedutasi dell’uomo all’interno della propria autovettura, ha iniziato ad urlare richiamando l’attenzione dei poliziotti, circostanza che ha fatto desistere il soggetto che, abbandonata la borsa all’interno della macchina, ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato immediatamente dai poliziotti ed arrestato.