Blocca l'auto con a bordo un'anziana ed il complice le ruba la borsa

Una tecnica assodata con uno dei ladri a bloccare un'auto condotta da una donna con la propria vettura ed il complice a sfilare la borsa della vittima dall'abitacolo. Una scena ripresa da alcune telecamere che ha portato i Carabinieri della Stazione di Frascati ad arrestare un 43enne calabrese, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto con destrezza in concorso.

Furto della borsa dall'auto

L’uomo, insieme a un complice, in piazza Marconi, dopo aver bloccato con la propria Renault Twingo l’uscita dal parcheggio della Daewo Matiz, condotta da una donna di 75 anni, ha avvicinato la signora e, mentre il “socio” ha distratto la vittima, le ha sfilato dall’abitacolo la borsa con il portafogli, poggiati sul sedile posteriore dell’auto, dandosi velocemente alla fuga a bordo della sua utilitaria.

Ripresi dalle telecamere

La banda, però, non sapeva che la scena era stata ripresa da alcune telecamere presenti in zona, che visionate dai Carabinieri, hanno permesso di identificare uno degli autori del furto.

Ladro in manette

I militari dell’Arma, che si sono messi subito alla ricerca dei fuggitivi, sono riusciti a bloccare il calabrese nei pressi della sua abitazione, in via Alcide di Gasperi, a Frascati. Sono ancora in corso, invece, le attività d’indagine per l’individuazione del complice.

Caccia al complice

Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna, mentre il 43enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.