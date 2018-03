I complici la distraggono ed il ladro le ruba la borsa dall'auto

E' stato un agente della sezione “Falchi” della Squadra Mobile, libero dal servizio, a notare tre uomini che, dopo aver abilmente distratto una donna al volante, le hanno rubato la borsa che aveva in auto e sono fuggiti via.

Furto borsa dall'auto

A quel punto l’agente della Polizia di Stato ha iniziato ad inseguire i tre malviventi richiedendo, nel frattempo, l’invio di altre pattuglie tramite la sala operativa della Questura. Quando i poliziotti del Reparto Volanti sono arrivati in zona, hanno subito intercettato l’auto con la quale i tre i erano fuggiti. I malviventi accortisi di essere ormai braccati, prima hanno percorso una strada contromano e poi hanno abbandonato il mezzo fuggendo a piedi.

Un arresto

Due di questi sono riusciti a far perdere le proprie tracce mentre il terzo, un cittadino peruviano, identificato in un uomo di 34 anni, è stato bloccato e arrestato per furto aggravato in concorso. La borsa con il suo contenuto, è stata restituita alla legittima proprietaria. Proseguono le indagini per il rintraccio dei complici.

Falchi della Squadra Mobile

Dall’inizio del mese di marzo, è stata intensa l’attività di contrasto al crimine da parte dei “Falchi” della Squadra Mobile. I poliziotti della sezione “contrasto al crimine diffuso”, sono riusciti infatti ad assicurare alla giustizia sia spacciatori che autori di furti e rapine commesse in diversi quartieri della capitale tra cui Tor Bella Monaca, Tufello, Torpignattara e Porta Maggiore.

Sequestri di droga

In due diversi episodi, sono stati sequestrati, 2 chili di hashish e 220 grammi di marijuana a carico di un italiano di 31 anni mentre altri 1800 grammi di hashish sono stati sequestrati a carico di un 26enne. Sono 15 le persone arrestate dall’inizio del mese ad oggi con diversi chilogrammi di cocaina sequestrati, 20 mila dosi di hashish e 15 mila dosi di marijuana.