Ostia: ruba bici a pescatore, inseguito tenta fuga gettandosi in mare

Ha rubato una bicicletta ad un pescatore e poi è scappato. E' successo ad Ostia. Il ladro, un 28enne romano, inseguito dal proprietario, ormai senza via di uscita, in prossimità di un pontile, ha lasciato la bicicletta e si è gettato in mare.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Ostia e del reparto volanti, intervenuti in seguito alla segnalazione al numero unico di emergenza, quando hanno individuato quel ragazzo molto distante dalla riva, in evidente difficoltà, sono saliti su un pattino insieme ai bagnini dello stabilimento, per andare a soccorrerlo.

Il giovane che, tuttavia non aveva alcuna voglia di essere salvato, prima ha tentato di colpire gli agenti, poi si è tuffato in acqua, con un grosso frammento di pietra staccato da uno scoglio e poi, ha cercato di trascinare in mare gli altri due poliziotti che si trovavano sul pattino.

Issato finalmente a bordo e raggiunta la riva, il personale del 118, ha soccorso il giovane ed uno dei poliziotti rimasto ferito a seguito dell'impatto contro uno scoglio. E' stato denunciato per furto aggravato, resistenza e lesioni.