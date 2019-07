Noleggia furgone per rubare batterie da un ripetitore telefonico

Un furgone a noleggio per rubare. Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Colleferro a scoprire ed arrestare un uomo italiano di 48 anni, con precedenti specifici, con l’accusa di furto aggravato.

Nel corso dei normali controlli del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno notato il malfattore mentre fuggiva a bordo di un furgone, preso a noleggio proprio per compiere il furto, da un ripetitore. Poco dopo è stato raggiunto e sottoposto a controllo.

A seguito della perquisizione veicolare i militari hanno rinvenuto l’intera refurtiva composta da 16 batterie, di proprietà di una società telefonica italiana, che di solito funzionano in caso di black out, per consentire un regolare traffico telefonico, e che avrebbero fruttato all’uomo, sul mercato nero, circa 2500 euro.

Nel furgone, oltre alle batterie, i militari hanno rinvenuto dei cacciaviti, guanti, attrezzi da scasso di ogni genere utilizzati per rompere il cancello d’ingresso ed asportare la refurtiva.

Dopo l’arresto l’uomo è stato trattenuto in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di comparire innanzi al Tribunale di Velletri, dove è stata convalidata e per il 48enne è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo definitivo, ed inoltre i Carabinieri gli hanno notificato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Colleferro, dove non potrà più tornare per 3 anni.