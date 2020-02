Villa Gordiani, con auto ariete sfondano ingresso del bar: in fuga con un magro bottino

Hanno usato un'auto come un ariete per sfondare la vetrina del bar, entrare nel locale e rubare l'incasso. Un colpo però non andato secondo i piani perché, da quanto ricostruito, nella cassa c'erano solo pochi euro.

E' quanto successo nella notte tra il 27 e il 28 febbraio a Villa Gordiani, in un esercizio commerciale di viale Partenope. Sul posto, allertati, i carabinieri di Torpignattara e i militati del Nucleo della VII Sezione di via In Selci per i rilievi. Gli investigatori, acquisite le prove e le immagini di sorveglianza, sono a caccia dei ladri.