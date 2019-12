Tentano di saccheggiare un bar: quattro ragazzi finiscono nei guai, il più giovane ha 13 anni

Hanno provato a saccheggiare un bar a Torpignattara, ma il colpo non è andato a buon fine. La scorsa notte, i carabinieri hanno infatti bloccato una banda di ladri proveniente dall'insediamento di via di Salone: si tratta di due minorenni di 13 e 15 anni e due maggiorenni di 19 e 20, tutti denunciati a piede libero per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

I militari del nucleo operativo della compagnia Casilina poco dopo l'una di notte, su segnalazione da parte di alcuni cittadini, hanno raggiunto via Francesco Baracca, dove erano stati visti dei ladri che stavano forzando la serranda di un bar.

Dopo aver fatto leva alla base, sollevando tutti e quattro contemporaneamente, erano riusciti a far uscire la saracinesca del locale dai binari. Quando stavano entrando nel bar, però, la pattuglia dell'Arma li ha messi in fuga.

La fuga dei ladri è durata poco, poiché la nota di ricerca diramata dalla centrale operativa a tutte le pattuglie in zona ed in particolare a quelle impegnate nel quartiere di Centocelle, ha permesso di bloccarli in viale della Primavera.

Portati in caserma i 4 dopo essere stati riconosciuti da alcuni testimoni oculari, sono stati denunciati e rimessi in libertà, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.