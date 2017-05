Forzano porta del bar Roma e rubano distributore automatico di giochi, arrestati

Li hanno trovati in strada mentre cercavano di scappare con un ingombrante distributore automatico di giochi. L'insolita scena non è passata inosservata ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Monterotondo che li hanno poi arrestati nell'ambio di specifici servizi di contrasto ai reati predatori attuati nel Comune eretino della provincia romana. A finire in manette due minorenni di 17 e 16 anni, entrambi di origine romena e già noti alle forze dell'ordine, arretsati per furto ai danni di un bar del centro.

FURTO ALL'ALBA - All’alba, i militari hanno sorpreso in via Calatafini, a Monterotondo, i due giovani mentre trasportavano un distributore automatico di giochi, asportato poco prima dal vicino bar Roma, sito nell’omonima piazza, dopo che gli stessi avevano forzato la porta di ingresso. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i due minori sono stati arrestati e tradotti presso il centro di accoglienza di via Virginia Agnelli di Roma a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per i minorenni.