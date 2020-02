Via Tiburtina, saccheggiato il furgone di una band: rubati 10mila euro di pc e strumenti musicali

Tra furto e danni, un colpo da 10mila euro. Ad essere colpiti un gruppo di ragazzi che fanno parte di una band, i Moderntears. Sono stati proprio i cinque componenti del gruppo a denunciare il tutto alla polizia, che indaga. L'episodio è accaduto domenica 9 febbraio, in via Tiburtina, all'altezza del civico 690.

"Sabato 8 febbraio noi Moderntears, insieme a collaboratori e amici siamo scesi a Roma per suonare al Traffic Club in occasione del live dei Polar. Il giorno successivo, intorno alle 13 abbiamo lasciato il minivan noleggiato con cui ci spostavamo sulla Tiburtina a due passi dal ristorante dove volevamo pranzare, prima di partire per il rientro a casa. Al nostro ritorno, intorno alle 14.40 abbiamo trovato il van aperto, scassinato dai finestrini posteriori, come si può vedere dalle foto", raccontano.



Ignoti hanno rubato tutti gli strumenti musicali e le valigie dove erano contenute macchine fotografiche, tablet e computer. "Dobbiamo ripartire da zero, speravamo di non dover mai arrivare a tanto, ma abbiamo veramente bisogno di aiuto per portare avanti questo progetto che curiamo da anni internamente", dicono i Moderntears lanciando così una raccolta fondi per chi volesse aiutarli.

Tra le cose rubate ci sono:



- Gibson Les Paul standard 2008 (Nero) ((custodia nera rigida, piena di adesivi)) serial N° 126600525

- Fender Telecaster (Nero, battiplettro Nero)

- Fender Jazz Bass made in Messico (bianco, battiplettro bianco)

- Orange Rocker Verb 50 Mark3 (Nero) serial N°00559-0316

- Orange Rocket Verb 50 Mark2 (Arancione) serial N° 03027-0814

- Ampeg SVt3 Pro (in case Proel Grigio)

- MacBook Pro 13” 2017 serial N° C02VGAHFHV22

- iPad seconda generazione

- Fuji XT3 serial N° 8CQ35516

- Fuji 23mm 1.4 serial N° 87A02140

- Fuji 90mm F2

- GoPro Hero7 black

- Tre pedaliere Gator GPT-Black

- Due TC Electronic Polytune

- MXR Smartgate Noisegate M135

- Tech 21 Sansamp Bass Driver D/i V2

- Due Orange MC-FS2 Footswitch

- Boss Chromatic Tuner TU-2

- Tc Electronic Forcefield Compressor

- Boss Noise Suppressor NS2

- Joyo Digital Delay

- Due Jack wireless Line6 g30 più ricevitori

- Hardcase rullante HN14S

- Rullante Tama SLP Bubinga/Acero 14x7

- Hardcase Piatti HN9CYM22

- Hi hat 13" Paiste Signature

- Zildjian A-Custom EFX 18"

- Zildjian Sweet Ride 21"

- Zildjian Dark Thin Crash 19"

- China Ufip Tiger 18"

- Doppio pedale Tama iron cobra 300

- In Ear Shure SE215-K-E