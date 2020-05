La banca è chiusa da 2 mesi, ma i ladri smurano il bancomat (vuoto) e lo portano via

Un lavoro certosino, con la solita tecnica: un'auto fuori usata per trascinare il bancomat, gli arpioni per smurare e portare via la cassa. Stavolta però i ladri erano decisamente poco informati. Lo sportello di Unicredit di via di Casal del Marmo infatti era chiuso da oltre 2 mesi e i bancomat non riforniti.

I fatti nella notte tra venerdì e sabato. L'allarme è scattato poco dopo le 3, con le chiamate alla polizia da parte dei residenti insospettiti dai rumori. Giunti sul posto gli agenti del commissariato Primavalle si sono ritrovati di fronte ad una scena purtroppo consueta: una vetrata rotta e una cassa portata via.

All'alba la chiamata da Aprilia: i ladri, evidentemente delusi, hanno abbandonato il bancomat ad un distributore della cittadina al confine con la provincia Pontina. In corso indagini per provare a risalire ai responsabili dell'azione che, non è escluso, potrebbero aver colpito già in altre occasioni.