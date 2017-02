Ostia: esplosione al bancomat dell'Unicredit, i ladri fuggono senza bottino

Un boato fragoroso quello successo alle 4:30 del mattino di oggi 18 febbraio ad Ostia. Ad esplodere è stato il bancomat dell'Unicredit tra via delle Baleniere e via delle Antille. Un attacco fallito grazie all'immediato intervento dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza coordinati dal Colonnello Baglioni, in servizio per il controllo del "economico del territorio".

Tutto è successo all'alba. Ed è stato proprio l'intervento dei finanzieri a mettere in fuga i ladri, almeno tre secondo la prima ricostruzioni, che per far esplodere il bancomat hanno utilizzato gas. Sul posto anche le volanti del commissariato del Lido che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di video sorveglianza e la Polizia Scientifica.

L'area è stata transennata e gli operai incaricati dalla filiale Unicredit di Ostia sono già al lavoro per ripristinare il servizio. Lo stabile sopra la banca non ha riportato danni. Ora è caccia ai ladri che non sono riusciti a rubare il denaro contenuto nel bancomat.