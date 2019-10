Assalto in banca: banda sfonda vetrata con una mazza

Con alcune mazze in ferro hanno sfondato la vetrata della banca Unipol di via del Mare, a Pomezia, ma il colpo non è andato a buon fine. La banda, composta da almeno tre persone, è scappata a mani vuote. A mettere in fuga i ladri i vigilantes della Coop Service e i carabinieri della locale stazione.

I militari di Pomezia, che indagano, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire ai ladri. Da quantificare i danni subiti dalla filiale.